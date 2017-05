Združenie sudcov vníma zriadenie mestského súdu so znepokojením

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 16. mája (TASR) - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) so znepokojením vníma snahy Ministerstva spravodlivosti (MS) SR zriadiť na území mesta Bratislava na úrovni okresného súdu jediný Mestský súd v Bratislave alebo štyri špecializované súdy na území mesta Bratislava, a to bez predchádzajúcej širokej odbornej diskusie a objektívnej analýzy, z ktorej by vyplývala potreba jeho zriadenia. Konštatuje sa to v stanovisku ZSS zaslanom do redakcie TASR.konštatuje sa okrem iného v stanovisku.Uvedený zámer podľa ZSS nevyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020, ani z Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva, hoci sa na tieto dokumenty zámer odvoláva.uvádza sa v stanovisku.Návrh na reformu bratislavských súdov chce ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložiť na pripomienkovanie do leta. Zámer predstavila koncom apríla na zasadnutí Súdnej rady. Vzniknúť by mal jeden mestský súd alebo štyri špecializované mestské súdy pre územie hlavného mesta a okres Senec. Žitňanská podľa vlastných slov ešte nemá vyhodnotené, ku ktorej alternatíve sa prikloní. Pripustila, že do pripomienkovania posunie obe alternatívy.