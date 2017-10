Združenie Za silné regióny chce pomôcť vinárom na ceste k zákazníkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 1. októbra (TASR) – Pomáhať drobným vinárom pri umiestňovaní ich produkcie na trhu je jedným z mnohých zámerov občianskeho združenia Za silné regióny. Jeho hlavným cieľom je podpora domácich producentov a snaha dostať čo najviac regionálnych výrobkov na trh.Združenie začína svoj pilotný projekt rozbiehať v Nitrianskom kraji.skonštatoval koordinátor projektu Za silné regióny Daniel Balko.Združenie sa zaoberá predovšetkým podporou malých producentov, pre ktorých je náročné dostať sa do obchodných reťazcov.vysvetlil Balko.Drobní vinári tak budú mať podľa jeho slov aj naďalej problém dostať svoju produkciu na regály obchodov.povedal Balko.Podľa jeho slov by v tomto smere mohli pomôcť regionálnym vinárom aj obce a Nitriansky samosprávny kraj (NSK) tým, že by v turistických informačných kanceláriách zriaďovali pulty s regionálnymi produktmi.dodal Balko.