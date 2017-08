Zduženie vyzýva, aby sa ľudia ozvali k zmene križovatky Triblavina

Na snímke odpočívadlo Triblavina, na diaľnici D1 Bratislava - Trnava v smere z Bratislavy. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) – Všetci, ktorých sa negatívne dotkne zmena križovatky Triblavina, môžu ešte do 5. septembra 2017 poslať na ministerstvo dopravy svoje stanovisko k úprave stavebného povolenia pre plánovanú križovatku. K takémuto kroku ich na dnešnom brífingu pred budovou rezortu dopravy vyzvali predstavitelia Občianskeho združenia Triblavina.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž podľa predsedu združenia Milana Grožaja požiadala o zmenu stavebného povolenia ku križovatke. A to tak, aby sa nestavala s tromi pruhmi v oboch smeroch vrátane kolektorov, teda súbežných ciest po stranách, ale aby sa vytvorili štyri pruhy v obidvoch smeroch bez kolektorov.zdôraznil Grožaj.Presnú adresu a ďalšie informácie na poslanie stanoviska OZ podľa jeho slov zverejní na svojom profile na sociálnej sieti.dodal Grožaj. A zhodou okolností ide podľa neho o pole, ktoré vlastní schránková firma Starland.Ministerstvo to podľa neho obhajuje tým, že kolektory nahradí rozšírením seneckej cesty a križovatka Triblavina bude slúžiť všetkým. Podľa Grožaja to však tak nie je, pretože napojenie križovatky na štátnu sieť je v nedohľadne. A územné rozhodnutie na takzvané dočasné napojenie staveništnej cesty tejto križovatky na štátnu cestu prvej triedy stratilo po troch rokoch minulý mesiac platnosť.opísal Grožaj.Ministerstvo zároveň podľa občianskeho združenia tvrdí, že trvalé napojenie križovatky zabezpečí samosprávny kraj podľa zmluvy, ktorú uzavreli. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo však podľa združenia uviedol, že táto zmluva o napojení križovatky Triblavina na cestnú sieť nie je platná, keďže ju zmenou koncepcie dopravy a zmenou samotnej križovatky porušilo ministerstvo a NDS."Ako náhradu kolektorov ponúkajú rozšírenie starej seneckej cesty na štvorpruh. Už 20 rokov a dodnes nie sme k štvorpruhu o nič bližšie," dodal Grožaj. Nie sú totiž podľa neho vykúpené pozemky, nie je spravené posudzovanie stavby na životné prostredie a ani projekt. "Ruviedol.Ministerstvo dopravy zmenu koncepcie križovatky z troch pruhov plus kolektory na štvorpruh na oboch stranách odôvodňuje závermi expertnej skupiny. Tá odporučila výstavbu križovatky a diaľnice so štyrmi plnohodnotnými pruhmi bez kolektorov ako najefektívnejšie, z pohľadu dopravy opodstatnené a z ekonomického hľadiska najvýhodnejšie riešenie. Rezort dopravy zároveň tvrdí, že diaľničné križovatky Triblavina a Blatné sa stavajú tak, aby sa v budúcnosti na ne mohli napojiť kolektory, ktoré by viedli popri diaľnici, ak to bude potrebné.Predseda predstavenstva Starland Holding Ronald Tahotný považuje tvrdenia OZ Triblavina za absurdné. Ich boj za kolektory nie je podľa jeho slov úprimný, pretože obhajujú svoje vlastné záujmy v lokalite. OZ Triblavina má podľa neho úzke prepojenie na majiteľov pozemkov v lokalite Triblavinskej cesty, a ak tie nebudú napojené na kolektory, tak stratia veľkú hodnotu.