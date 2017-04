Želanie obrancu SR 18 M. Korenčíka: Nech sa sezóna skončí až v nedeľu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk

Poprad 20. apríla (TASR) - Bola by škoda baliť kufre už po štvrťfinále, uvedomujú si hráči slovenského hokejového tímu do 18 rokov. Tí nastúpia v kľúčovom zápase majstrovstiev sveta proti Rusku a zatiaľ čo víťaz zápasu bude hrať o medaily, pre zdolaného sa šampionát končí. Obranca Marek Korenčík verí, že sezóna sa pre mladých Slovákov skončí až v nedeľu, keď je na programe finále i zápas o 3. miesto.Práve kuriózny gól Mareka Korenčíka v utorňajšom zápase proti Švajčiarsku (2:1) znamenal konečnú 3. priečku v skupine. Vďaka tomu sa Slováci vyhli neželaným Američanom, ale ani proti Rusku ich nič jednoduché nečaká.poznamenal obranca Marek Korenčík.Slováci začali šampionát prehrou s Fínskom, následne obrali o bod Kanadu a proti Lotyšom i Švajčiarom triumfovali. V nastolenom trende chcú pokračovať, radosť po treťom triumfe v rade znamenajúcom prienik do semifinále by bola obrovská.netajil Korenčík.Podobne ako v predošlých zápasoch, aj proti Rusku sa dá očakávať výborná atmosféra. Rusi hrali zápasy základnej B-skupiny v Spišskej Novej Vsi a tamojšie publikum bolo často na ich strane. Na niečo také však v zápase proti domácemu Slovensku môžu zabudnúť, popradské publikum býva hnacím motorom Slovákov.povedal Korenčík.Nielen on, ale celý slovenský tím vníma pozitívnu energiu od priaznivcov. Tí povzbudzujú tím Norberta Javorčíka nielen priamo na štadióne, ale aj pri televíznych obrazovkách a ich pozitívne dojmy sú zrejmé aj z príspevkov na sociálnych sieťach.dodal odchovanec žilinského hokeja.