Zelení v Nemecku súhlasia s rozhovormi s konzervatívcami a liberálmi

Ilustračná snímka. Rokovacia sála nemeckého parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. septembra (TASR) - Strana Spoločenstvo 90/Zelení dnes vyslovila súhlas so sondážnymi rozhovormi o vytvorení koaličnej vlády s konzervatívcami (CDU/CSU) a liberálmi (FDP).uvádza sa podľa agentúry DPA v uznesení prijatom na tzv. malom zjazde zelených v Berlíne. Podporili ho všetci jeho účastníci s výnimkou troch, ktorí sa zdržali hlasovania.Pre zelených však účasť v koalícii nie je automatická.konštatujú v uznesení. Ak rozhovory nebudú prebiehať konštruktívne, zelení chcú bojovať za uvedené zmeny z opozície.Uznesenie obsahuje aj mená 14-členného rokovacieho tímu, reprezentujúce obe stranícke krídla. Povedú ho dvaja najúspešnejší volební kandidáti Katrin Göringová-Eckardtová a Cem Özdemir, ktorý je jedným z dvoch predsedov strany.Sondážne rozhovory sa začnú pravdepodobne po voľbách v Dolnom Sasku, ktoré sa uskutočnia 15. októbra. Ak by boli úspešné, zelení chcú na riadnom zjazde rozhodnúť o začatí koaličných rokovaní.Po odchode sociálnych demokratov do opozície je tzv. jamajská koalícia, teda spojenectvo CDU/CSU, FDP a zelených nazvané podľa farieb jednotlivých strán zhodné s farbami na vlajke Jamajky, jediná možná vládna konštelácia majúca väčšinu v Spolkovom sneme.