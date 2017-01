Železiari z Podbrezovej z cieľa nezľavujú a chcú byť tŕňom v oku

Futbalisti Podbrezovej začali so zimnou prípravou. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Program prípravy



9.-14.1. – sústredenie Tále

17.1. ŽP Šport Podbrezová – FK Poprad (štadión Podbrezová–Skalica, 13.00)

21.1. ŽP Šport Podbrezová – MFK Vítkovice (Podbrezová–Skalica, 13.00)

24.1. ŽP Šport Podbrezová – MFK Frýdek-Místek (Podbrezová–Skalica, 13.00)

28.1. – 8.2. sústredenie Turecko a v jeho rámci zápasy:

ŽP Šport Podbrezová – Škendija (Maced.)

ŽP Šport Podbrezová – FC Krídla Sovietov Samara (Rus.)

ŽP Šport Podbrezová – Kajrat Almaty (Kaz.)

ďalší súper v štádiu vybavovania

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 9. januára (TASR) - Futbalisti ŽP Šport Podbrezová druhým miestom po jeseni vo Fortuna lige naznačili, kam až mieria. Cieľ je zrejmý, vstúpiť do Európy, aj keď pohyb v kádri nie je až taký búrlivý. Viac-menej si vystačia sami, so zaužívaným kádrom, bez veľkých mien.Športový manažér Michal Budovec ako prvú z možných posíl vypichol útočníka Róberta Polievku.Podľa slov M. Budovca s kádrom už príliš hýbať nebudú.Veľké mrazy železiarov s povestným stánkom na Horehroní, kde počasie nikoho nešetrí, nevystrašili. Ak vraj budú extrémne zimy, presťahujú sa do telocvične.uviedol Július Kriváň, prezident klubu.Hráčov čaká príprava vychádzajúca už z osvedčenej.Tréner Marek Fabuľa nastaví ďalší program aj podľa toho, ako sa uzavrie súbor testovania a vyhodnotia individuálne plány.Nová posila Róbert Polievka si od Podbrezovej sľubuje, že na ihrisku strávi čo najviac minút.Kapitán Jaroslav Kostelný nachádza novoročnú motiváciu bez obáv z vrtochov počasia.