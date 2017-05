Železnica je v USA podľa Trumpa pozostatkom z minulosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Washington 28. mája (TASR) – Železnice v USA nemajú najlepšie vyhliadky do budúcnosti - prezident Donald Trump ich považuje za pozostatok z minulosti a navrhuje im zoškrtať rozpočet.V návrhu rozpočtu krajiny na budúci rok, ktorý Biely dom zverejnil tento týždeň, je uvedené, že diaľkové železničné spoje sú "pozostatkom z čias, keď bola železnica jedinou životaschopnou možnosťou transkontinentálnej dopravy".Administratíva si myslí, že spoločnosť Amtrak, ktorá prevádzkuje diaľkové spoje, by sa mala zamerať na kratšie spoje v hustejšie obývaných oblastiach, napríklad medzi Washingtonom a Bostonom.Kritici tohto návrhu ale argumentujú, že ľudia v odľahlejších častiach krajiny pozdĺž železničných tratí sú od vlakov životne závislí.povedal pre denník Washington Post predseda Národného združenia cestujúcich železnicami (NARP) Sean Jeans-Gail.Návrh rozpočtu počíta s celkovým krátením federálneho financovania infraštruktúry. Trump je presvedčený, že viac by mali investovať štáty, mestá a najmä súkromné firmy. Kritici ale upozorňujú, že odľahlé železničné trate či malé letiská nikdy neprilákajú súkromných investorov, pretože nie sú ziskové.Administratíva navrhuje pre ministerstvo dopravy 76 miliárd dolárov. Väčšina z toho - 59,6 miliardy - však pôjde len na mzdy a povinné programy. Na ostatné dopravné projekty zostáva 16,2 miliardy dolárov, čo je o takmer 13 percent menej než v tomto roku.Napríklad na výstavbu novej infraštruktúry má ísť o 928 miliónov menej a na diaľkové železničné spoje o 630 miliónov menej. O 175 miliónov dolárov menej majú dostať aj malé, miestne letiská. Podľa Amerického združenia verejnej dopravy (APTA) je ohrozených 50 projektov verejnej dopravy v 23 štátoch.skomentoval návrh rozpočtu Jeans-Gail.Rozpočet musí ešte schváliť Kongres; zaoberať by sa ním mal začať na budúci týždeň.