Železnica v Česku má veľký rastový potenciál aj na lokálnych tratiach

Praha 1. augusta (TASR) - Vlakmi v Česku môže jazdiť ročne až trikrát viac ľudí, ako je to teraz. O tom je presvedčený prezident Zväzu cestujúcich vo verejnej doprave Miroslav Vyka. Do roku 2030 by ich mohlo byť až 500 miliónov.V súčasnosti pribúda cestujúcich najmä v diaľkových rýchlikoch. Vyka však vidí najväčší rastový potenciál v skonávajúcej lokálnej doprave. Uviedol, že ak sa má v krajine zabezpečiť udržateľný rozvoj vidieka ako atraktívnej oblasti pre bývanie a zabrániť vyľudneným perifériám a chatárskym skanzenom, treba umožniť obyvateľom, aby sa mohli rýchlo, pohodlne a bezpečne dopravovať do práce. Moderná regionálna železnica je jedným z účinných riešení, ako to dosiahnuť.Vyka vydal tento rok knihu Úloha regionálnej železnice v 21. storočí. K jej napísaniu ho vyprovokoval minister dopravy Dan Ťok, ktorý vyhlásil, že niektoré lokálne trate možno pokojne zrušiť.Potenciál železnice treba zvyšovať zaraďovaním lepších vozidiel a zvýšením rýchlosti súprav. Ako jeden z príkladov uvádza spojenie Mílovíc s Prahou, kde sa od roku 2009 počet cestujúcich zdvojnásobil.Vyka je presvedčený, že aj keď je pre verejných objednávateľov lacnejší autobus, vlak nedokáže plnohodnotne nahradiť. Dokazuje to štatistikami. Kým počet ľudí v autobusoch stagnuje či dokonca klesá, vo vlakoch je tento trend sedem rokov opačný.uviedol Vyka.Odmieta názor, že stanice regionálnych železníc sú často ďaleko od centier obcí. Železničná doprava má predpoklad, aby tvorila chrbticu dopravného systému. Odvoláva sa na skúsenosti z Talianska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Dánska a Slovenska. Ľudia sú ochotní dochádzať na stanicu na autách i bicykloch. V Holandsku sa k nim prepravuje na bicykli až 44 % osôb.