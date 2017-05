Železnice by mohli vozne využívať efektívnejšie, ukázala analýza

Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. mája (TASR) - Existuje potenciál pre efektívnejšie využitie vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a to zvýšením ich vyťaženosti a obsadenosti vlakov. Vo svojej analýze aktuálneho nákupu rýchlikových vozňov to konštatuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR."ZSSK by zvýšením priemerného denného počtu hodín jazdy každého vozňa o 15 % (úroveň ČR) mohla znížiť potrebu vozňov o 42, alebo zvýšením priemernej obsadenosti vozňov o 10 % znížiť potrebu vozňov o 30. Kombináciou týchto zlepšení predpokladáme nižšiu potrebu o 68 vozňov," vyčíslili analytici útvaru.Železničiari aktuálne kupujú päť nových rýchlikových vozňov v diaľkovej doprave s opciou na ďalších 30 vozňov spolu za 68 miliónov eur, s termínom dodania do roku 2019. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vlani v decembri, víťaz bol vybratý v marci tohto roka. V rámci tendra sa predpokladá nákup piatich vozňov s rýchlosťou 160 km/h za 1,9 milióna eur a opcia na ďalších 25 vozňov na tú istú rýchlosť, ako aj piatich vozňov na rýchlosť 200 km/h za 2,2 milióna eur.Ako vo svojej analýze konštatuje ÚHP, tieto ceny sú podľa porovnania prevažne vyššie ako nákupy, ktoré boli realizované v ostatných rokoch v zahraničí. České dráhy napríklad nakúpili v roku 2011 vozne na rýchlosť 230 km/h, ktoré po úprave o infláciu stáli v dnešných cenách 1,86 milióna eur. V súčasnosti obstarávajú vozne na rýchlosť 200 km/h s odhadovanou cenou 1,6 milióna eur. V Poľsku boli zase v roku 2014 náklady na jeden vozeň (rýchlosť 200 km/h) v dnešných cenách 1,73 milióna eur. Podľa informácie od ZSSK však boli v minulosti aj vyššie ceny - České dráhy napríklad v roku 2006 nakupovali vozne na 200 km/h v dnešných cenách za 2,4 milióna eur.Už dnes sa na Slovensku modernizuje trať Bratislava – Kúty na 200 km/h, pripomína ÚHP. Výhľadovo je preto nevyhnutná možnosť modernizácie nakupovaných vozňov na vyššiu rýchlosť. Podľa informácií od ZSSK sú vozne, ktoré sú v rámci obstarávania ponúkané v konštrukčnej rýchlosti 160 km/h, pripravené jazdiť rýchlosťou 200 km/h.vyčíslili analytici útvaru. ZSSK zároveň plánuje dlhodobo využívať vozne zahraničných partnerov a s vlastnými vozňami na 200 km/h uvažuje v horizonte približne desiatich rokov v závislosti od plánov rozvoja prevádzkovateľa koľají, teda Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).odporúča ÚHP.V prípade nákupu vozňov môžu byť podľa útvaru alternatívami nákup ojazdených zo zahraničia alebo modernizácia existujúcich vozňov. Napríklad České dráhy za približne polovicu ceny nakupovali a modernizovali ojazdené vozne konštruované na rýchlosť 200 km/h. Útvar hodnoty za peniaze tak ZSSK odporúča pri nákupoch vozňov dodržiavať princípy hodnoty za peniaze.