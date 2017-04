Železnice chcú investovať do regionálnej dopravy vyše 700 miliónov eur

Na snímke vonkajší pohľad na vozeň IC vlaku. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 20. apríla (TASR) - Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce v nadchádzajúcich piatich rokoch investovať vyše 700 miliónov eur predovšetkým do modernizácie vlakov v rámci regionálnej dopravy.avizoval dnes generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký na konferencii v Bratislave na tému Aktuálne výzvy v regionálnej osobnej železničnej doprave. Podujatie organizovala ZSSK pod záštitou rezortu dopravy.dodal Hlubocký. Od roku 2008 investovala ZSSK podľa jeho slov do regionálnej dopravy viac ako 500 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch sú podľa spoločnosti investície smerované najmä do nákupu ucelených vlakových súprav, do modernizácie vozňového parku a do budovania regionálnych prevádzkovo-údržbárskych centier.V Košickom kraji by sa tak malo zmodernizovať 47 lokomotív regionálnej dopravy a vybudovať prevádzkovo-údržbárska základňa v Košiciach. Čo sa týka regiónu Prešova, tu sa majú obnoviť rušne a dieselová lokomotíva pre tatranskú zubačku a v Humennom má vzniknúť prevádzkovo-údržbárska základňa.Pre Žilinský samosprávny kraj má dopravca naplánovaný nákup 25 elektrických vlakových súprav a vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Žiline. Do Banskobystrického samosprávneho kraja by sa malo nakúpiť 21 dieselových vlakových súprav a zmodernizovať 30 vozňov regionálnej dopravy. Vybudovať sa má tiež prevádzkovo-údržbárska základňa vo Zvolene.Trenčiansky kraj by mal získať štyri dieselové koľajové vozidlá do regionálnej dopravy, Nitriansky samosprávny kraj 10 dieselových vlakových súprav a tiež by v Nových Zámkoch mala vzniknúť prevádzkovo-údržbárska základňa.Čo sa týka Trnavského kraja, preň sa má nakúpiť 15 dieselových vlakových súprav a pre Bratislavský samosprávny kraj to má byť 10 dieselových vlakových súprav. Zároveň sa má v Bratislave vybudovať prevádzkovo-údržbárska základňa.