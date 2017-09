Železnice lákajú ľudí, počas týždňa mobility zlacní lístky na polovicu

Snímka z bratislavskej Hlavnej stanice 14. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. septembra (TASR) - V prímestských a regionálnych vlakoch štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú môcť ľudia v priebehu budúceho týždňa cestovať s 50-% zľavou. Dopravca sa totiž takto rozhodol podporiť Európsky týždeň mobility. Zľava potrvá od pondelka 18. septembra do piatka 22. septembra.konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Aj podľa riaditeľa úseku ekonomiky ZSSK Patrika Horného je to príležitosť ako prilákať do vlakov nových cestujúcich.opísal Horný.Zľava 50 % sa bude vzťahovať na všetky jednorazové lístky v prímestských a regionálnych vlakoch - teda v osobných vlakoch a v regionálnych expresoch. Takýchto spojov vypraví ZSSK denne 1247. Na základe priemernej ceny lístka ZSSK odhaduje, že ho táto akcia bude stáť približne 100.000 eur.V súčasnosti pritom podľa dopravcu uskutoční každý obyvateľ Slovenska priemerne šesť ciest po železnici za rok. Ale napríklad vo Švajčiarsku, ktoré má najväčší podiel vlakovej dopravy v Európe, je to 19 ciest na obyvateľa na rok. Naopak, najmenší podiel má Bulharsko, kde obyvateľ priemerne vykoná dve cesty za rok.dodal Horný.Európsky týždeň mobility sa koná už od roku 2002 a jeho cieľom je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Podujatie je zároveň aj výzvou pre ľudí, aby využívali na presun rôzne alternatívne spôsoby prepravy.Do Európskeho týždňa mobility sa súčasne zapojí aj súkromný dopravca RegioJet, ktorý bude v sobotu 16. septembra prepravovať cestujúcich na trase z Bratislavy do Komárna bezplatne.