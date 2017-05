Železnice opravia v Poprade tri železničné mosty

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Poprad 11. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonajú v troch etapách opravné práce na troch železničných mostoch a priľahlých úsekov traťových koľají na území mesta Poprad. Prvá etapa sa začne dnes obnovou hydroizolácie na železničnom moste nad Štefánikovou ulicou. Nepretržitá výluka potrvá štyri dni, t. j. do 14. mája do 18.00 h, počas ktorej vybrané vlaky osobnej dopravy v úseku medzi železničnými stanicami Poprad - Tatry a Matejovce pri Poprade nahradia autobusy.Oprava troch železničných mostov v Poprade bude podľa slov hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej pokračovať aj v 20. a 21. kalendárnom týždni. "" priblížila Pavliková. Po opätovnom vytvorení železničného zvršku a položení koľajového poľa sa zrealizuje smerová a výšková úprava polohy koľaje.Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach, alebo ich poskytne dopravca na telefónnom čísle kontaktného centra 18 188, prípadne na internetovej stránke wwww.slovakrail.sk.Oprava hydroizolácie mostnej konštrukcie nad Štefánikovou ulicou bude pokračovať aj v nasledujúcich kalendárnych týždňoch, ku ktorej sa pripojí aj výmena 43 drevených mostníc na železničnom moste nad riekou Poprad, ako aj obnova hydroizolácie mosta, ktorý premosťuje miestnu účelovú komunikáciu z Tajovského ulice do záhradkárskej oblasti.vysvetlila hovorkyňa ŽSR. Ukončenie opravných prác na železničných mostoch je naplánované na 26. mája.ŽSR žiadajú cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prípadnými obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dôjsť počas opravy mostných konštrukcií.