Železnice pripravujú zvýhodné cestovné kvôli oslavám SNP

Na archívnej snímke pohľad na Námestie SNP. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Cestovať vlakom na oslavy SNP je aj tento rok o 50 percent lacnejšie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako oficiálny dopravný partner podujatia ponúka cestujúcim pri kúpe lístka do Banskej Bystrice v dňoch 28. – 29. augusta cestu späť zdarma.Záujemcovia môžu využiť túto ponuku tak, že na 28. alebo 29. augusta si zakúpia celý jednosmerný cestovný lístok do 2. triedy z ktoréhokoľvek nástupného miesta do stanice Banská Bystrica alebo Banská Bystrica mesto. Lístky sú k dispozícii v pokladniciach ZSSK (predpredaj začína už 14. augusta) alebo vo vlaku. Pri kúpe treba oznámiť, že idete na oslavy SNP. Po príchode do Bystrice si totiž treba nechať cestovný lístok označiť špeciálnou pečiatkou – buď v Zákazníckom centre na železničnej stanici Banská Bystrica, alebo v pokladni na zastávke Banská Bystrica mesto. Takto označený cestovný lístok platí aj na cestu späť, ktorú treba uskutočniť do 30. augusta 2017 do 24.00 h. Ponuku možno využiť vo všetkých vlakoch ZSSK (a ich kombináciách) okrem kategórie InterCity.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Pre úplnosť dodávame, že oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnia v dňoch 28. - 29. augusta v Banskej Bystrici. Pripravený je bohatý kultúrny program od hudobných vystúpení rozmanitých žánrov cez prezentácie vojenskej techniky až po bezplatný vstup do ikonického Múzea SNP.ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).ZSSK od polovice decembra 2016 realizuje priemerne 1445 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku.Informáciu pre TASR poskytol hovorca a riaditeľ odboru komunikácie ZSSK Tomáš Kováč.