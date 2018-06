Železnice si chcú prenajať klimatizované ležadlové vozne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by si chcela prenajať klimatizované ležadlové vozne. Na zákazku vyhlásila súťaž, o ktorej informovala vo vestníku verejného obstarávania. Cenu za prenájom ZSSK predpokladá vo výške 9,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.V rámci tendra by si chcela spoločnosť prenajať šesť klimatizovaných ležadlových vozňov na celú dobu trvania zákazky a ďalších maximálne šesť klimatizovaných ležadlových vozňov na dobu určenú podľa potrieb dopravcu.Doba trvania zmluvy by bola na obdobie dvoch rokov s možnosťou uplatnenia časovej opcie, najviac však na dobu dvoch rokov pre každý vozeň.Záujemcovia o súťaž môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 23. júla tohto roku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.