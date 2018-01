Železnice SR spustia zabezpečovacie zariadenie v úseku Sabinov-Lipany

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky dnes, t. j. 29. januára o 07.00 h začali práce na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove na miestnej komunikácii odbočujúcej z hlavnej cesty č. I/68 smerom do novej štvrte rodinných domov (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov – Lipany. Na toto priecestie pribudne nové svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ), ktoré bude avizovať účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej signalizácie prichádzajúci vlak. Práce potrvajú do piatka 16.30 h (2.2.).Po celú dobu výluky až do aktivácie nového PZZ v km 43,902 v úseku Sabinov – Lipany bude vypnuté z činnosti aj PZZ na priecestí v km 43,307 (jedinečné identifikačné číslo SP1631), ktoré sa nachádza v obci Červenica pri Sabinove a ktoré križuje cestná komunikácia III. triedy smerom do obce Jakubova Voľa.Práce na železničnom priecestí si nevyžiadali cestnú obchádzku. Na pozemnej komunikácii budú počas výluky osadené prenosné cestné dopravné značkys textom, ktoré budú podľa určenia rozhľadových pomerov doplnené o dopravné značky P 2. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR.ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.