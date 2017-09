Železnice ukončili zmluvu s Transprojektom

Snímka z bratislavskej Hlavnej stanice 14. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) odstúpili v pondelok (18.9.) od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt na prenájom priestorov na Predstaničnom námestí pred Hlavnou stanicou v Bratislave. Rozhodlo o tom ich vedenie na základe toho, že súkromná spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). ŽSR o tom informovali dnes v tlačovej správe.Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy vysvetlil, že odstúpiť od zmluvy sa rozhodli po zvážení všetkých okolností.vyhlásil Erdössy s tým, že projekt by tiež nemala realizovať firma, ktorá si neplní zákonnú povinnosť, ako je zápis do Registra partnerov verejného sektora.Podľa šéfa štátneho podniku je odstúpenie od rámcovej zmluvy čisto rozhodnutím správcu železničnej infraštruktúry, a krok nemá žiadny súvis s aktuálnym právnym stavom vo vzťahu mesta Bratislava a spoločnosti Transprojekt.uviedol generálny riaditeľ ŽSR.Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková pripomenula, že rámcovú zmluvu uzatvoril podnik a spoločnosť Transprojekt 10. júla 2006 na dobu 50 rokov. Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných na realizáciu investičného zámeru podľa projektu Predstaničný priestor – Bratislava, ako aj vzájomné vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a k navrhovaným stavbám. Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010.doplnila Pavliková.ŽSR začali v júli 2017, mimo projektu, ktorý mal realizovať Transprojekt, s čiastočnou rekonštrukciou Hlavnej stanice v Bratislave prebudovaním bývalého služobného podchodu na podchod pre cestujúcich s výstavbou moderných výťahov pre imobilných cestujúcich na všetky nástupištia. Projekt má byť hotový do konca tohto roka. Nasledovať bude prebudovanie bývalej reštaurácie na čakáreň.Do RPVS, ktorý nahradil doterajší Register užívateľov konečných výhod, sa musel v stanovenom termíne zapísať každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností. Nový register obsahuje údaje o užívateľoch konečných výhod v jednotlivých subjektoch obchodujúcich so štátom. Nesplnenie povinnosti zápisu do registra má za následok zamedzenie prístupu k verejným zdrojom.Mediálna zástupkyňa investora Mária Adamová pre TASR uviedla, že záležitosť je v rukách právnych zástupcov.uviedla. Samotný dôvod vypovedania zmluvy je podľa investora otázny, vzhľadom na výklad zákona zo strany ministerstva spravodlivosti, z ktorého vyplýva, že pri posudzovaní povinnosti vzniku registrácie subjektov je nevyhnutné brať do úvahy finančné limity.tvrdí Adamová.Mesto Bratislava minulý rok taktiež odmietlo predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred Hlavnou stanicou. Magistrát v dnešnej reakcii uviedol, že mesto robí všetko, čo je v jeho kompetencii a od roku 2015 revitalizuje priestor na Námestí Franza Liszta, do ktorého investoval už viac ako 450.000 eur.uviedlo hlavné mesto.