Železnice v USA lákajú nových zamestnancov vysokým bonusom

Washington 24. apríla (TASR) – Nákladné železničné spoločnosti v Spojených štátoch trápi nedostatok zamestnancov natoľko, že nových lákajú finančným bonusom vo výške 10.000-25.000 dolárov. Informoval o tom denník The Wall Street Journal.Spojené štáty zažívajú silný ekonomický a priemyselný rozmach a kamiónové spoločnosti nestíhajú prevážať tovar. Viaceré oblasti krajiny majú zároveň veľký problém s preťaženou cestnou premávkou, a tak sa čoraz viac tovaru dostáva na nákladné vlaky. Železničné spoločnosti majú viac práce a potrebujú viac pracovníkov. Nezamestnanosť je však v USA rekordne nízka a železničné spoločnosti majú problém s náborom novej pracovnej sily.uviedol The Wall Street Journal.Spoločnosť Union Pacific ponúka novým zamestnancom 10.000-25.000 dolárov. Najviac môžu získať elektrikári a opravári lokomotív. Finančný stimul spoločnosti BNSF sa začína na hranici 15.000 dolárov; vrchnú hranicu spoločnosť neuviedla.Má to však jeden háčik, zdôraznil The Wall Street Journal. Peniaze nedostanú ľudia hneď pri nástupe do zamestnania, ale až po absolvovaní školenia či postupne po odpracovaní určitého času, alebo sa musia zaviazať pracovať pre spoločnosť istý čas.BNSF plánuje prijať tento rok najmenej 2000 zamestnancov, čo je v porovnaní so súčasnými 17.500 zamestnancami nárast o 11,4 percenta. Union Pacific potrebuje najmenej 3000 nových ľudí; v súčasnosti má 42.000 zamestnancov.The Wall Street Journal pripomenul, že len pred niekoľkými rokmi, keď prudko klesol dopyt po uhlí a iných tovaroch, poslali obe spoločnosti tisíce zamestnancov na neplatené voľno. Teraz ich všetkých volajú späť a intenzívne hľadajú ďalších.Plat zamestnanca nákladnej železničnej spoločnosti je podľa denníka v závislosti od pozície od 40.000 do 83.000 dolárov. Najviac zarobí inžinier lokomotív.