Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd

Bratislava 8. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO.Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra.ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov.Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale.TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.