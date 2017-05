Železnice: Zlepšovanie obehov vlakov je súčasťou našej stratégie

Ilustra Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. mája (TASR) - Zrýchľovanie a zlepšovanie obehov jednotlivých vlakov je súčasťou stratégie štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč, čím reagoval na minulotýždňovú analýzu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR." opísal ďalej Kováč. Jednoducho povedané, nový vozeň nemusí podľa jeho slov chodiť do servisu zďaleka tak často ako starý." avizoval súčasne Kováč. Pripomenul, že od roku 2012 nakúpila ZSSK 27 vozňov, teda približne päť vozňov ročne." dodal Kováč.Útvar hodnoty za peniaze v analýze aktuálneho nákupu rýchlikových vozňov uviedol, že existuje potenciál pre efektívnejšie využitie vozňov ZSSK, a to zvýšením ich vyťaženosti a obsadenosti vlakov.vyčíslili analytici útvaru.Železničiari aktuálne kupujú päť nových rýchlikových vozňov v diaľkovej doprave s opciou na ďalších 30 vozňov spolu za 68 miliónov eur, s termínom dodania do roku 2019. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vlani v decembri, víťaz bol vybratý v marci tohto roka. V rámci tendra sa predpokladá nákup piatich vozňov s rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu (km/h) za 1,9 milióna eur a opcia na ďalších 25 vozňov na tú istú rýchlosť, ako aj piatich vozňov na rýchlosť 200 km/h za 2,2 milióna eur.Ako vo svojej analýze konštatuje ÚHP, tieto ceny sú podľa porovnania prevažne vyššie ako nákupy, ktoré boli realizované v ostatných rokoch v zahraničí. České dráhy napríklad nakúpili v roku 2011 vozne na rýchlosť 230 km/h, ktoré po úprave o infláciu stáli v dnešných cenách 1,86 milióna eur. V súčasnosti obstarávajú vozne na rýchlosť 200 km/h s odhadovanou cenou 1,6 milióna eur. V Poľsku boli zase v roku 2014 náklady na jeden vozeň (rýchlosť 200 km/h) v dnešných cenách 1,73 milióna eur.Podľa informácie od ZSSK však boli v minulosti aj vyššie ceny - České dráhy napríklad v roku 2006 nakupovali vozne na 200 km/h v dnešných cenách za 2,4 milióna eur.doplnil Kováč. V súťaži boli podľa jeho slov v termíne predložené dve ponuky.dodal hovorca. Pri kalkulácii očakávanej hodnoty obstarávania vychádzala spoločnosť podľa neho hlavne z dodávok realizovaných nákupov osobných vozňov a ich súčastí za posledné roky a aj z dostupných údajov o nákupe vozňov predovšetkým v Českej republike.Zároveň je podľa Kováča potrebné zohľadniť aj ďalšie inovatívne požiadavky na vozne, ktoré neboli pri doterajších nákupoch. Napríklad zabezpečenie zasielania diagnostických údajov o poruchách on-line na server ZSSK, elektronický rezervačný systém, systém detekcie požiaru či optický informačný systém umožňujúci zobrazovať aktuálne dopravné informácie vrátane zobrazovania obsahu centrálne vysielaného zo servera ZSSK alebo kamerový systém.