Železničiari chcú rekonštruovať vedenie na trati medzi Púchovom a ČR

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú zrekonštruovať trakčné vedenie na železničnom úseku od Púchova cez Lúky po Makytou po štátnu hranicu Slovenska s Českou republikou.Na zákazku už vyhlásili súťaž a cenu za práce predbežne odhadujú na 28,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Dodávateľ, ktorý vzíde zo súťaže, by mal pre ŽSR zaistiť komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia v tomto úseku a s tým súvisiace práce.Traťový úsek z Púchova po Horní Lideč v Českej republike je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. V roku 2015 sa pritom ukončila modernizácia železničnej stanice Púchov.Rekonštrukciou trakčného vedenia z Púchova po hranicu s Českou republikou by sa podľa ŽSR zvýšila plynulosť a bezpečnosť prevádzky a skvalitnili by sa služby pre cestujúcich.Záujemcovia o predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť v tendri tak môžu urobiť do 16. februára 2018. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.