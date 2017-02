Želiezovce majú záujem o vybudovanie viacúčelovej športovej haly

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Želiezovce 15. februára (TASR) - Mesto Želiezovce a jeho občania majú záujem o vybudovanie nového viacúčelového športového centra pre deti a mládež, ktorého súčasťou by bola aj ľadová plocha, keďže s takouto ponukou samosprávu listom oslovil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). V prípade záujmu o realizáciu športového centra však samospráva musela doručiť do 15. februára oficiálnu žiadosť o vybudovanie objektu, územnoplánovaciu informáciu mesta o plánovanej lokalite a vlastníckych vzťahoch k nej.Podmienky dané SZĽH mesto spĺňa v maximálnej miere vzhľadom na to, že v Želiezovciach žije viac ako 5000 obyvateľov a nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenska. SZĽH totiž v podmienkach okrem iného píše, že sa budú uprednostňovať práve tieto časti Slovenskej republiky.vyjadril sa poslanec mestského zastupiteľstva v Želiezovciach Ladislav Sokol.Medzi podmienkami SZĽH je realizácia celého projektu v areáloch základných škôl či ich bezprostrednej blízkosti, keďže cieľovou skupinou sú deti od šiestich do desiatich rokov. Priamo pred halou budú k dispozícii aj ďalšie športoviská, ako napríklad lezecká stena a najmä v letných mesiacoch môže plocha v krytej časti slúžiť na iné športy, ako napríklad hádzaná, basketbal či tenis. Ľadová plocha bude mať rozmery 40 x 20 metrov.Cena jednotlivých hál bude rôzna v závislosti od lokality a ďalších podmienok, náklady na areál by však nemali presiahnuť milión eur. SZĽH od samospráv, ktoré prejavia záujem o spoluprácu, tiež požaduje zaviazať sa k príprave pozemku s minimálnym rozmerom 76 x 56 metrov, či zabezpečenie všetkých potrebných sieťových prípojok na jeho hranicu.Samospráva sa však na celkovom projekte bude spolupodieľať, no konkrétne detaily ešte nie sú k dispozícií. Nepôjde iba o zdroje SZĽH, podľa Zákona o športe môže uvoľniť 30 percent zo svojho rozpočtu na investičnú činnosť, zväz bude na výstavbu jednotlivých hál hľadať investorov zo súkromného sektora, nebráni sa však ani finančnej podpore štátu.Takouto formou sa SZĽH snaží zlepšiť podmienky v mládežníckom športe, aby deti na prvom stupni základných škôl mali jednoduchší prístup k ľadu a korčuľovaniu.