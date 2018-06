Želiezovce majú záujem o zriadenie centra zdravotnej starostlivosti

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Želiezovce 19. júna (TASR) – Želiezovská radnica uvažuje o zriadení centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) na svojom území. Projekt, ktorý by mohol do mesta priniesť viaceré služby všeobecných lekárov i špecialistov, chce magistrát zaplatiť z európskych fondov.Maximálna hranica celkových oprávnených výdavkov projektu je 700.000 eur. V prípade, že mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní jeho realizáciu schvália, bude sa mesto na financovaní podieľať päťpercentným spolufinancovaním.Cieľom budovania CIZS je obnovenie služieb niekdajších zdravotných stredísk v strediskových obciach a mestách, v ktorých by sa koncentrovali zdravotné a sociálnych služby.upozorňuje radnica.Mesto Želiezovce nebolo zaradené ani do siete pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Možným riešením súčasnej situácie by preto mohlo byť práve zriadenie CIZS. V prípade, že sa bude projekt realizovať, stredisko by podľa magistrátu mohlo vyrásť na mestskom pozemku za nákupným strediskom Lidl.V rámci CIZS by potom mohli v Želiezovciach fungovať viaceré ambulancie všeobecných lekárov a v menšom rozsahu by tu mohla pôsobiť aj zubno-lekárska pohotovosť a ďalšie ambulancie. Súčasťou centra by okrem toho mohla byť aj agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, stacionár, liečebná rehabilitácia či služby komunitného pracovníka, logopéda a psychológa.