Zelník: Posilnenie ochrany pôdy cez ústavu by malo byť samozrejmosťou

Bratislava 12. mája (TASR) - Ochrana pôdy by mala byť v záujme každého poslanca v parlamente. Uviedol to na úvod štvrtého rokovacieho dňa 17. schôdze poslanec Štefan Zelník (SNS). Práve národniari predložili do parlamentu návrh na zmenu ústavného zákona, ktorým sa má zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy.Na zmenu ústavného zákona potrebujú národniari aj hlasy opozície. Potrebných je 90 hlasov." skonštatoval Zelník s tým, že SNS ochraňovala a bude ochraňovať národnoštátne záujmy. "" myslí si Zelník.Jeho stranícky kolega Tibor Bernaťák (SNS) predpokladá, že zmenou Ústavy SR sa minimálne sťaží tá možnosť, aby slovenská pôda odišla z rúk občanov Slovenskej republiky inam. Národniari sú totiž presvedčení, že v súčasnosti je SR podľa SNS vystavená hrozbe tzv. špekulatívneho výkupu poľnohospodárskej pôdy, preto predložila návrh ústavného zákona, ktorý má za cieľ zakotviť rámec ochrany pôdy pred takýmto špekulatívnym výkupom, ktorý by mohol mať rozsiahle negatívne následky.Za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy je podľa návrhu potrebné považovať jej výkup, s cieľom nevyužívať poľnohospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva. V budúcnosti tak Slovensku hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy za následok ohrozenie postavenia domácich poľnohospodárov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu finančne rovnať s poľnohospodármi na spoločnom európskom trhu.Cieľom návrhu je zakotvenie definície, že pôda je "a to priamo v článku 44 Ústavy SR.Strana upozorňuje, že v poslednom období vo svete veľké množstvá pôdy kupujú čínske, americké, nemecké a francúzske spoločnosti. Štát sa musí postarať, aby neprišlo k takému rozpredaju pôdy, ktorý poškodí občanov SR.