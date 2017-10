ZEMAN: Babiša poverím zostavením vlády aj druhýkrát

Český prezident Miloš Zeman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. októbra (TASR) - Šéf hnutia ANO Andrej Babiš dostane aj druhú šancu zostavovať českú vládu. Prezident Miloš Zeman vo štvrtok v televízii Barrandov vyhlásil, že Babiša poverí i druhýkrát, ak sa mu prvý pokus nepodarí. Odmietol špekulácie, že by druhý pokus zveril predsedovi ODS Petrovi Fialovi, napriek tomu, že ODS skončila vo voľbách druhá. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Podľa Zemana dostal Fiala od voličov 11 percent hlasov, ale Babiš má za sebou až 30 percent.povedal český prezident.Zeman takisto vyjadril predpoklad, že Babiš nakoniec zostaví vládu s podporou hnutia SPD (Sloboda a priama demokracia) Tomia Okamuru alebo priamo s ním.uviedol Zeman.Podľa neho je tiež možné, že bude potrebný aj tretí pokus - vtedy už premiéra, ktorý má zostaviť vládu, určuje predseda Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu. Keď nevyjde ani tento pokus, prezident by mal rozpustiť snemovňu a vyhlásiť predčasné voľby.V takom prípade Zeman počíta s tým, že Babiš vyhrá predčasné voľby drvivou väčšinou, pretože voliči potrestajú strany, ktoré blokovali zostavenie vlády.Zeman sa vyjadril aj k volebným výsledkom sociálnych demokratov a ľudovcov.povedal. Podľa neho dôvod bol ten, že tieto strany už nemajú nijaké idey a iba udržiavali korupčný systém.Zeman potom pochválil Babiša: šéf ANO bol podľa neho úspešný podnikateľ a politik a prirovnanie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi či bývalému talianskemu premiérovi a mediálnemu magnátovi Silviovi Berlusconimu by malo lichotiť.povedal prezident ČR, ktorého citovali Novinky.cz.