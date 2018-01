Zeman by bol rád kráľom, Drahoš občianskym prezidentom, tvrdí Pithart

Na archívnej snímke Petr Pithart Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 25. januára (TASR) - Česi majú od prezidenta príliš veľké očakávania. Chceli by kráľa, ktorý by všetko vyriešil za nich. Miloš Zeman by bol kráľom rád, Jiří Drahoš by zase bol občianskym prezidentom. V rozhovore pre TASR to povedal Petr Pithart, bývalý predseda českej vlády a Senátu.vyhlásil a zdôraznil, žepovedal český politik.Pithart porovnal oboch súperov v boji o prezidentské kreslo.ozrejmil.