Zeman by podporil referendum o vystúpení ČR z Európskej únie

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman by podporil referendum o vystúpení Českej republiky z Európskej únie. Sám by v ňom hlasoval za zotrvanie Česka v EÚ, povedal dnes v prednáške na tému Český národný záujem na Žofínskom fóre.Nie je to po prvý raz, čo Zeman hovorí o referende k členstvu Česka v Európskej únii, pripomína internetový portál idnes.cz. Fungovanie EÚ v súčasnej podobe mu pripomína doktrínu sovietskeho komunistického vodcu Leonida Brežneva o "obmedzenej suverenite".Skutočne suverénna krajina má právo rozhodovať o tom, kto bude na jej území umiestnený, kritizoval Európsku úniu za snahu rozdeľovať migrantov po štátoch EÚ. Kritizoval v tejto súvislosti Úniu a jej koncept zdieľanej suverenity. Práve tú prirovnal k "obmedzenej suverenite", doktríne sovietskeho komunistického vodcu v ére 70. a 80. rokoch Brežneva.Zeman kritizoval pozvanie sýrskych migrantov do Nemecka, čo označil za tragickú chybu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Doplatila na to podľa neho celá Európa.povedal doslova Zeman. Vie si predstaviť rozvojovú pomoc, ale na území krajín, z ktorých prichádzajú migranti.vyhlásil český prezident.V predvolebnom období podľa neho českí politici napínajú svaly a hovoria o odmietaní prijatia ľudí, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne. Po voľbách sa podľa neho zhrbia a prijatie utečencov umožnia. Iba budú Európsku úniu žiadať, aby nešlo o nariadenie, ale odporúčanie.Kladný vzťah k euru si však český prezident uchováva. Hovorí, že ľudia v ČR sa prijatia eura boja iracionálne a zavedenie eura by neuškodilo českej suverenite.uviedol Zeman. Na Slovensku je podľa neho podpora eura naopak až 70-percentná.Zeman na Žofínskom fóre dostal aj otázku, čo bude robiť, keď prehrá budúci rok historicky druhú priamu voľbu prezidenta. V súčasnosti ho podľa stávkových kancelárií na pozícii favorita vystriedal bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. Zeman povedal, že prehra by pre neho znamenala koniec v politike. Vrátil by sa na Vysočinu, kde už desať rokov žil na chalupe v Novom Veselí, a čítal by si v kresle knihy.