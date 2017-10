Zeman chce, aby mal prezident väčšie kompetencie

Český prezident Miloš Zeman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vo štvrtok prezradil, že si želá, aby hlava štátu mala väčšie kompetencie. Zaslúži si ich podľa neho vzhľadom na fakt, že je volená priamo občanmi a má silný mandát. Prezident by podľa Zemana mal mať právo navrhovať zákony a prehlasovanie jeho veta by malo byť zložitejšie.Ako konkrétne by chcel úrad prezidenta posilniť, prezradil Miloš Zeman v relácii Týden s prezidentem, odvysielanej vo štvrtok večer na TV Barrandov. Zeman nepovažuje za správne, že k prehlasovaniu prezidentského veta stačí iba 101 poslancov. On sám by chcel túto hranicu zvýšiť na 120, a teda na rovnakú úroveň, aká je v ČR potrebná na prijatie ústavného zákona.Prezident by mal navyše podľa Zemana mať právo sám navrhovať zákony. O zákonnú iniciatívu prišla česká hlava štátu v prvej polovici 90. rokov - za éry Václava Havla, pripomenula na svojej webstránke stanica TV Nova. Ak Zeman svoj prezidentský mandát začiatkom nadchádzajúceho roka obháji vo voľbách, chcel by následne rokovať s vybranými poslancami a senátormi, ktorí by za neho následne návrhy zákonov predkladali.Ďalšia zo zmien, ktoré by Zeman rád presadil, je zrušenie nutnosti tzv. kontrasignácie, teda spolupodpisu premiéra. To by si vedel prestaviť v niektorých konkrétnych prípadoch - napríklad pri výbere kandidátov, ktorí dostanú štátne vyznamenania.Podľa Zemana je vhodné rozšíriť právomoci prezidentského mandátu, pretože hlava štátu je volená priamo občanmi a má silný mandát, ktorý by mala mať možnosť aj adekvátne vykonávať. Politici, ktorí s týmto nesúhlasia, podľa neho len prezidentovi závidia podporu, ktorú od voličov získal v priamom hlasovaní.Český prezident by pritom v posilňovaní právomocí svojho úradu rád zašiel ešte ďalej. Hlava štátu by podľa Zemana mala mať právo ovplyvňovať aj výber ministrov a môcť ich tiež odvolávať či odmietnuť vymenovať. Zároveň však priznal, že až s takýmto rozšírením prezidentských právomocí v blízkej budúcnosti rozhodne nepočíta.Okrem rozšírenia prezidentských právomocí si Zeman želá aj to, aby volebná účasť bola povinná. Rád by tiež voličom umožnil voľbu naprieč kandidátkami, a to ako pri parlamentných, tak aj v krajských voľbách. Momentálne takýmto spôsobom môžu Česi hlasovať vo voľbách do obecných zastupiteľstiev, pripomenula TV Nova.