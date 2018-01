Zeman: Drahoš je spojený s migráciou, ale inzerát bol zbytočný

Na archívnej snímke Miloš Zeman Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. januára (TASR) - Prezident Miloš Zeman si nemyslí, že by mu inzerát, v ktorom spolok Priatelia Miloša Zemana varuje pred jeho protikandidátom Jiřím Drahošom, v kampani pomohol. Podľa neho to ale nemení nič na tom, že jeho súper v boji o prezidentské kreslo je spojený s migráciou. Súčasný český prezident to podľa internetového servera Novinky.cz povedal vo štvrtkovom vysielaní v TV Barrandov.vyhlásil Zeman na margo inzerátu a dodal, že mu v kampani skôr nepomôže. Naznačil tiež, že o ňom nevedel.Internetový server iDNES.cz uviedol, že v inzeráte, ktorý sa vo štvrtok objavil v niektorých českých denníkoch sa píše:a nabáda k voľbe Zemana. Jeho zadávateľom je firma Euro - Agency, ktorá podľa Zemanovho transparentného účtu pred prvým kolom prezidentských volieb v Česku zaplatila 1,8 miliónov Kč práve za inzerciu v dennej tlači. Jeden z českých denníkov k inzerátu prikladá aj reakciu Jiřího Drahoša:povedal Drahoš.Zeman sa podľa spravodajského portálu Novinky.cz v relácii oprel aj do premiéra Andreja Babiša za jeho slová, že by sa mal zbaviť svojho kancelára Vratislava Mynářa a poradcu Martina Nejedlého. Zo slov súčasného českého prezidenta však vyplynulo, že s Babišom ako šéfom ďalšej českej vlády počíta a že stranám poskytne medzi prijatím demisie a menovaním novej vlády dostatok času na rokovanie.