Zeman i líder KDU-ČSL sú za čo najrýchlejšie riešenie vládnej krízy

Praha 4. mája (TASR) - Líder ľudovcov z KDU-ČSL, český vicepremiér Pavel Bělobrádek, ktorého dnes prijal na Pražskom hrade prezident ČR Miloš Zeman, nie je podobne ako hlava štátu ani stúpencom vytvorenia úradníckej vlády, ani vypísania predčasných volieb.Obe strany by podľa Bělobrádkových slov privítali čo najrýchlejšie riešenie súčasnej vládnej krízy v Česku.Nič na tom nemení ani fakt, že premiér Bohuslav Sobotka podá formálne demisiu do rúk prezidenta až po návrate Zemana z oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky, teda za asi 14 dní. Podľa Bělobrádka na to má ústavné právo a nezostáva nič iné, iba to rešpektovať.Líder ľudovcov odmietol špekulovať o prípadnom novom premiérovi. Podľa jeho názoru sa však nedá vylúčiť, že by nová vláda bola bez Sobotku i jeho hlavného oponenta, vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša.Prezident sa však na stretnutí s Bělobrádkom nevyjadril, že by podporil tento variant, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Podľa poznatkov denníka Právo sa prezident pokúsi prijať demisiu Sobotku iba ako jeho osobnú rezignáciu s tým, že by zvyšok vlády zostal vo funkciách. Zeman má podľa Bělobrádkových slov k dispozícii právne analýzy, podľa ktorých nemusí Sobotkova demisia znamenať rezignáciu celej vlády, čo je však v rozpore s názorom premiéra. Aj predseda KDU-ČSL poznamenal, že videl osobne i analýzy s opačným záverom.Sobotka zamieril dnes na Pražský hrad so zámerom prekonzultovať s prezidentom Zemanom aktuálnu situáciu okolo vlády a predstaviť mu rýchle riešenie vládnej krízy, ktoré mieni presadzovať ČSSD. Zároveň chce hlavu štátu oboznámiť s analýzou nejasností okolo majetkových pomerov Babiša. So Zemanom by sa Sobotka mal dohodnúť aj na formálnom odovzdaní demisie, ktoré by sa malo uskutočniť v druhej polovici mesiaca.