ZEMAN: Lepšie by bolo vzdať sa eurofondov, ako sem pustiť migrantov

Český prezident Miloš Zeman

Zdroj: Teraz.sk, TASR

Praha 6. septembra (TASR) - Európska únia nás bude pod hrozbou odobratia dotácií nútiť, aby sme prijali niekoľko tisíc moslimských migrantov. To nie sú Ukrajinci, to nie sú Vietnamci, to sú islamskí migranti, ktorých kultúra je odlišná od našej kultúry. V reakcii na zamietnutie žaloby Slovenska a Maďarska proti migračným kvótam to dnes vyhlásil český prezident Miloš Zeman.Podľa jeho slov pri stretnutí s občanmi Nového Jičína by v prípade, že bude najhoršie, bolo vždy lepšie vzdať sa európskych dotácií, ako sem pustiť migrantov. Prítomní prijali Zemanove slová s potleskom, informovali české elektronické médiá.Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot už 26. júla navrhol zamietnuť žalobu oboch krajín, ktoré sa týkali rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015. Išlo o reakciu na migračnú krízu s cieľom pomôcť Taliansku a Grécku čeliacim masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch spomínaných krajín do iných členských štátov Únie.Popri vnútropolitických otázkach sa najvyšší český predstaviteľ vyjadril pri tejto príležitosti aj k prípadnému prijatiu eura. Podľa jeho slov nie je možné, aby český daňový poplatník financoval dlhy Grécka. Odložme prijatie eura na obdobie, keď sa Grécko buď spamätá alebo vypadne z eurozóny, vyzval prezident ČR.Miloš Zeman, ktorý je na trojdňovej návšteve Moravskosliezskeho kraja, zavítal následne do Českého Téšína.Tam zverejnil informáciu, že 28. októbra pri príležitosti štátneho sviatku ČR udelí štátne vyznamenanie pesničkárovi Jarkovi Nohavicovi, ktorý pochádza z tohto regiónu.Viem, že niektorí ľudia mu neprajú, ale to sú ľudia, ktorí sami nič nevedia, vyhlásil prezident v centre mesta ležiaceho na česko-poľskej štátnej hranici.Zeman, ktorý dostal od Poslaneckej snemovne nominácie 36 osobností na udelenie štátnych vyznamenaní a od Senátu mená ďalších 26 potenciálnych laureátov, potvrdil pred Nohavicom iba vyznamenanie viacnásobnej olympijskej a svetovej šampiónky v rýchlokorčuľovaní Martiny Sáblikovej.