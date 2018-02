Zeman má rakovinu, tvrdil politik z Brna: Polícia ho vyšetruje

Na archívnej snímke Miloš Zeman Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. februára (TASR) - Policajti podozrievajú z ohovárania brnianskeho politika Svatopluka Bartíka, informovali v sobotu Lidové noviny. Vlani v novembri totiž verejne vyhlásil, že český prezident Miloš Zeman má rakovinu. Pražský hrad okamžite všetky špekulácie vyvrátil a na Bartíka podal trestné oznámenie. Politika teraz vyšetruje kriminálka, približuje spravodajský server televízie Nova.napísal politik z hnutia Žiť Brno (ŽTB) na facebook.Informácia vyvolala búrlivú diskusiu verejnosti a zároveň prudkú reakciu Hradu, tlmočí TV Nova správu Lidových novín. Hovorca prezidentskej kancelárie Jiří Ovčáček okamžite poprel, že by Zeman trpel vážnou chorobou.reagoval Ovčáček na twitteri.Prezidentovi právnici naozaj podali trestné oznámenie, ktoré potom zodpovedný prokurátor odovzdal do rúk polície. Začiatok trestného konania v tejto veci potvrdil Lidovým novinám námestník mestskej prokuratúry v Brne Ivo Hahn.Polícia teraz Bartíka vyšetruje ako podozrivého z ohovárania. Ním sa rozumie akýkoľvek verejný výrok, ktorý by mohol poškodiť vážnosť osoby v spoločnosti, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo ho inak poškodiť. Kriminalisti teraz zbierajú dôkazy - ak budú dostatočné, brnianskeho politika obvinia.Právnici zároveň podali žalobu na ochranu osobnosti, Zeman požaduje kompenzáciu piatich miliónov korún, spresňujú Lidové noviny. V tomto prípade musí Bartík dokázať, že informácie o prezidentovom stave boli pravdivé. To bude však zrejme zložité vzhľadom na to, že Hrad dlhodobo odmieta Zemanovu zdravotnú dokumentáciu zverejniť, poznamenáva TV Nova.