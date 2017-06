Zeman: Nech je budúcim predsedom ČSSD ktokoľvek, len nie Sobotka

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman dnes počas záverečného dňa návštevy Juhočeského kraja potvrdil, že k premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi má mimoriadne negatívny vzťah. Na otázku, kto by mal byť budúcim lídrom vládnej ČSSD, totiž vyhlásil, že nech sa ním stane ktokoľvek, len nie Sobotka. Podobne to hlava štátu vidí aj s obsadením postu premiéra.Prezident ČR sa tak vyjadril v čase, keď vedenie Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) bude posudzovať v Prahe zotrvanie Bohuslava Sobotku na čele strany i na čele kandidátky v blížiacich sa parlamentných voľbách.Miloš Zeman, ktorý bol v období rokov 1993-2001 predsedom ČSSD, najskôr uviedol, že nechce zasahovať do vnútorných záležitostí akejkoľvek politickej strany alebo hnutia, pretože je to záležitosť členov takejto organizácie, aby si vybrali svojho predsedu. Následne však podľa internetového servera iDNES.cz dodal: "vyhlásil český prezident.