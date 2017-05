Zeman: Novým premiérom ČR by mal byť skôr Zaorálek než Chovanec

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek Foto: TASR Foto: TASR

Praha 5. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman chce vymenovať za premiéra Lubomíra Zaorálka alebo Milana Chovanca (obaja ČSSD). Avšak ak ponuku odmietnu, Zeman nevylučuje, že riadením vlády poverí šéfa ľudovcov (KDU-ČSL) Pavla Bělobrádka. Prezident je zároveň za to, aby Andrej Babiš (ANO) zostal v kresle ministra financií. Český líder to dnes povedal v rozhovore pre TV Barrandov, na ktorú sa odvolal spravodajský portál Novinky.cz.Demisiu premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) prezident prijme, podľa Zemana má nádej stať sa novým premiérom skôr Zaorálek, súčasný minister zahraničných vecí.," povedal Zeman v TV Barrandov.," uviedol prezident. Dodal, že ak jedného z nich vymenuje, musí to byť ten, ktorý dostane väčšinu. Podľa predpokladov ju získa práve Zaorálek, ktorého podporia naprieč koaličnými stranami, vysvetlil Zeman. Upozornil, že v prípade ministra vnútra Milana Chovanca je možná blokáda zo strany ANO. Obaja majú najväčšie šance, doplnil Zeman.Prezident sa jasne postavil na stranu šéfa ANO Babiša, ktorého problémy boli dôvodom Sobotkovej demisie. O Babišovom odchode z vlády "", povedal Zeman.," vyhlásil Zeman v TV Barrandov.Vláda by mala dovládnuť do konca volebného obdobia bez zbytočných kotrmelcov, dodal prezident. "povedal.Sobotkova demisia je podľa Zemana akt zúfalstva, keď predseda stranu s 25 percentami voličskej priazne dovedie na 20, 15 a teraz už len 12 percent - a hľadá nepriateľa všade naokolo. "Je to zbabelosť a odchod namiesto boja pred blížiacimi sa voľbami, ktoré by vyhral alebo prehral," povedal Zeman.K rezignácii Sobotku nikto nenútil a "", uviedol prezident, ktorého citoval portál Novinky.cz.dodal.Vyjadril aj pochopenie pre premiéra s tým, že jeho demisiu prijme. "uzavrel svoje úvahy Zeman.