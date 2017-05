Zeman obhajoval zvýšenie exportu českých zbraní do bezpečných krajín

Na snímke český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 31. mája (TASR) - Český zbrojný priemysel je priemysel ako každý iný a mal by svoje výrobky exportovať do celého sveta. Na otvorení zbrojárskeho veľtrhu IDET v Brne to dnes povedal český prezident Miloš Zeman, podľa ktorého štát nemusí zaujímať, ak budú české zbrane následne reexportované do oblastí konfliktov.Zeman si myslí, že české firmy v niektorých prípadoch brzdí licenčná politika, pretože," vyhlásil Zeman podľa spravodajského servera Novinky.cz a pokračoval: "Podľa Zemana ide o byrokratické obmedzenia obmedzujúce český zbrojný export. Keďže zbrojný priemysel je priemysel ako každý iný, nemala by sa už opakovať situácia, keď v 90. rokoch došlo v Česko-Slovensku k útlmu zbrojného priemyslu a trhy obsadila konkurencia.Český prezident vo svojom prejave takisto pripomenul, že česká armáda by mala využívať predovšetkým českú techniku a výzbroj, čo je aj názor ministra obrany Martina Stropnického (ANO).