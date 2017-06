Zeman ostro skritizoval koalíciu aj Sobotku. Pri Ivane Trumpovej zúril

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Praha 23. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v relácii Týden s prezidentem odvysielanej vo štvrtok večer na TV Barrandov ostro skritizoval súčasnú koaličnú vládu ČR, ako aj premiéra Bohuslava Sobotku. Informovali o tom webové spravodajské portály Novinky.cz a iDnes.cz.povedal v televízii Zeman na margo odvolania ministra financií Andreja Babiša.V drsnom hodnotení Sobotku pokračoval Zeman slovami:Prezident tiež "oznámkoval" niektorých ministrov Sobotkovho kabinetu. Jednotku by od neho dostala ministerka pre regionálny rozvoj Karla Šlechtová, zatiaľ čo za absolútne najhorších členov vlády označil ministra kultúry Daniela Hermana a ministra poľnohospodárstva Mariana Jurečku.Ak by sa hodnotila vláda ako v krasokorčuľovaní, Zeman by Sobotkovmu tímu dal solídnu známku za technické prevedenie.dodal prezident.Zeman sa kriticky vyjadril aj na adresu bývalej manželky amerického prezidenta a rodáčky zo Zlína Ivany Trumpovej, s ktorou sa v stredu stretol na Pražskom hrade. Trumpová mu totiž oznámila, že odmietla funkciu veľvyslankyne USA v Česku. Odôvodnila to tým, že by to bolo pre ňu pracovne príliš náročné.Tento diplomatický post podľa Zemana ponúkol Trumpovej americký prezident po tom, ako o miesto v Prahe sama verejne prejavila záujem.vyhlásil Zeman. Trumpovej vyčítal, že si mala stáť za tým, čo predtým povedala, a mala by cítiť zodpovednosť voči krajine, z ktorej pochádza.povedal Zeman Trumpovej.