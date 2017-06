Zeman prijal kandidáta na post ministra školstva

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal dnes na Pražskom hrade kandidáta na post ministra školstva Stanislava Štecha.Stalo sa tak iba deň po tom, čo odstupujúca šéfka rezortu školstva Kateřina Valachová pri pondelkovom stretnutí s hlavou štátu potvrdila, že trvá na svojej rezignácii.Štech, ktorý pôsobil už skôr v tíme poradcov premiéra Bohuslava Sobotku pre oblasť sociálnych vecí, vedy, výskumu, školstva, zdravotníctva a rovnakých príležitostí, je aj profesorom Karlovej univerzity. Ako o možno nástupcovi ministra školstva sa o ňom hovorilo už pri odchode Marcela Chládka z čela rezortu v roku 2015, keď sa napokon stal námestníkom ministerky.Novým šéfom rezortu školstva by sa Štech mal stať v stredu popoludní po 16.00 hod, keď ho prezident vymenuje do funkcie, informoval dnes internetový server Novinky.cz s odvolaním sa na hovorcu hlavy štátu.Jiří Ovčáček v tejto súvislosti uviedol, že nový minister má pred sebou veľmi krátke funkčné obdobie. Prezident sa ho preto bude pýtať skôr na jeho predstavy o riadení rezortu.Kateřina Valachová oznámila demisiu na sklonku mája v súvislosti s dotačnou aférou okolo športu, v ktorej je jej niekdajšia námestníčka a priateľka Simona Kratochvílová podozrivá z dohovárania sa na rozdeľovaní dotácií s vtedajším šéfom českého futbalu Miroslavom Peltom. Prezident ČR Miloš Zeman jej rezignáciu okamžite neakceptoval a poskytol jej čas do 10. júna, aby svoje rozhodnutie zvážila.