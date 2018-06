Zeman prijal nové tváre vlády, tú vymenuje v stredu

Na archívnej snímke Miloš Zeman a Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v pondelok v Lánoch kandidátov na ministrov, ktorí dosiaľ vo vláde nepôsobili. Chcel si od nich vypočuť, aké sú ich priority a predstavy pri riadení rezortu. Po ukončení štvorice schôdzok prezident prostredníctvom svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka oznámil, že kabinet vymenuje v stredu 27. júna o 09.00 h. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.U prezidenta bola kandidátka na ministerku spravodlivosti Taťána Malá, nominantka na kreslo ministerky priemyslu Marta Nováková (obe hnutie ANO), ako aj kandidáti sociálnych demokratov (ČSSD) na šéfov rezortu práce a sociálnych vecí Petr Krčál a kultúry Antonín Staněk.Ten opustil brány lánskeho zámku ako posledný pred 17.00 h. Staněk sa chce zamerať na plánované investície v oblasti kultúry, rád by zvýšil vývoz českej kultúry do zahraničia a ako posledný bod má stanovený zvýšenie miezd vysokoškolských pracovníkov v príspevkových organizáciách.Krčál sa na ministerstve práce a sociálnych vecí mieni zamerať na seniorskú politiku a na rodiny. Plánuje pripraviť balíčky pre tieto kategórie. Chce tiež vyriešiť zákon o sociálnom bývaní. S prezidentom sa venovali aj téme dobrovoľníctva či hospicovej a paliatívnej starostlivosti.Ako prvá na stretnutie dorazila o 11.30 h Malá, okolo ktorej sa rozprúdili debaty o jej erudícii a konflikte záujmov. So Zemanom podľa jej slov rozoberali trestné stíhanie premiéra Andreja Babiša (ANO).uviedla Malá. So Zemanom diskutovala o zrýchlení súdnych konaní či o vymenovaní nových sudcov. Jej manžel má firmu zaoberajúcu sa insolvenciami, ktorá zároveň poskytuje mikropôžičky - a Malá bude pritom riešiť aj insolvenčný zákon.dodala.Voči Malej má výhrady opozícia aj komunisti, ktorí by mali vládu tolerovať. Malá totiž nemá české právne vzdelanie ani advokátske skúšky. Získala magisterský titul práv na súkromnej bratislavskej Paneurópskej vysokej škole, pripomenul portál Novinky.cz.Nováková (ANO), prezidentka českého Zväzu obchodu a cestovného ruchu, pred novinárov po stretnutí so Zemanom neprišla.Najväčší spor sa rozpútal okolo kandidáta na ministra zahraničných vecí Miroslava Pocheho (ČSSD), ktorému Zeman vyčíta ústretový postoj k migrantom a ku kvótam na prerozdeľovanie migrantov. Babiš ho napriek tomu Zemanovi navrhuje za ministra. Ovčáček vo svojom tweete neuviedol, či ho prezident nakoniec vymenuje.Pražský hrad dostal od Babiša celý zoznam kandidátov na ministrov v pondelok dopoludnia. Prezident vymenuje Babišovu druhú vládu na Pražskom hrade v stredu o 09.00 h. O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla.