Zeman prijme aj Pocheho, hoci ho nechce za ministra zahraničných vecí

Na snímke český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijme kandidáta ČSSD na post ministra zahraničných Miroslava Pocheho. Zároveň ho chce požiadať, aby zvážil kandidatúru na spomínanú funkciu a uľahčil tak vznik vlády. Po nedeľňajšom stretnutí Zemana s dezignovaným premiérom Andrejom Babišom na zámku v Lánoch to podľa portálu Novinky.cz oznámil hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček.napísal Ovčáček na Facebooku." informoval ďalej Ovčáček.Zeman bude v Ústeckom kraji od pondelka do štvrtka. Kedy sa s Pochem stretne, zatiaľ nie je známe.Babiš napriek oznámenému brífingu odišiel z Lánov bez jediného slova. Vyjadril sa až neskôr v Průhoniciach, kde býva, čo zdôvodnil prítomnosťou demonštrantov v Lánoch, ktorí ho opakovane urážajú.Nominácie hnutia ANO na ministrov však Babiš ani tentoraz neprezradil, keďže - ako povedal - ešte nehovoril so všetkými kandidátmi. Povedal len, že vo vláde na pozícii ministra priemyslu nebude František Koníček, o ktorom sa špekulovalo, že by mohol vystriedať Tomáša Hünera. Prezident podľa neho nemá s výnimkou Pocheho problém s ďalšími nomináciami.ČSSD na nominácii Pocheho stále trvá. Zeman i Babiš kritizujú jeho postoje v otázke migrácie. Vládu by v prípade schválenia jeho nominácie nepodporili ani komunisti, čím vraj prekvapili šéfa ČSSD Jana Hamáčka, ktorý o takejto podmienke doteraz nepočul.Ovčáček už v sobotu na Twitteri zopakoval, že Pocheho Zeman nikdy nevymenuje. V nedeľu k tomu dodal, že Hamáček