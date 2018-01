Zeman prišiel sledovať výsledky prezidentských volieb v dobrej nálade

Na snímke prezidentský kandidát a úradujúci český prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana prichádzajú do volebnej centrály v TOP Hotel Praha počas druhého kola českých prezidentských volieb. V Prahe 27. januára 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. januára (TASR)- Miloš Zeman v sobotu krátko po príchode do pražského Top Hotela, kde bude spolu so svojimi priaznivcami sledovať výsledky prezidentských volieb, znovu žartoval.Na otázku novinárov, aké výsledky očakáva, reagoval: "Niekde od 0 do 100 percent."Úradujúci český prezident prišiel v sprievode manželky a pozdravil sa so svojimi priaznivcami, ktorí ho privítali potleskom a povzbudzujúcimi pokrikmi.V hoteli naňho čakalo približne 180 zástupcov médií.V druhom kole českých prezidentských volieb mohlo 8,4 milióna oprávnených voličov spolurozhodovať o tom, či na Pražskom hrade bude pokračovať ďalej úradujúci prezident Miloš Zeman alebo ho na čele štátu vystrieda niekdajší predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš.V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil úradujúci prezident Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov. Spomedzi jeho vyzývateľov postúpil do druhého kola Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová