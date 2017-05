Zeman sa v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

Čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) a český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 12. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa dnes v Pekingu stretol so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Po rokovaní, ktoré je naplánované na približne pol hodiny, má byť podpísaných niekoľko memoránd týkajúcich sa ekonomiky, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Na schôdzi s čínskym prezidentom sa zúčastnili i členovia národných delegácií. Zemana v Číne sprevádzajú minister priemyslu a obchodu Jiří Havlíček, minister dopravy Dan Ťok, ministerka pre regionálny rozvoj Karla Šlechtová, ako aj niekoľko ministerských námestníkov.Zeman už predtým uviedol, že do Číny spolu s vládnym špeciálom odleteli aj dve lietadlá podnikateľov. Český prezident strávi v Číne šesť dní, počas ktorých sa okrem Si Ťin-pchinga stretne aj so zástupcami spoločnosti Huawei a zúčastní sa na fóre o "novej hodvábnej ceste" - One Belt, One Road, píšu Novinky.cz.