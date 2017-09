ZEMAN V OSN: Máme nový typ civilizácie, ktorá je založená na terore

Český prezident Miloš Zeman reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vo svojom dnešnom prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzval na zastavenie terorizmu a migrácie. Odvolal sa pritom na knihu Stret civilizácií, ktorej autorom je americký politológ Samuel Huntington, a pojemvyhlásil Zeman, ktorého slová citoval český spravodajský server Novinky.cz. Pripomenul, že terorizmus sa dnes vyskytuje všade vo svete, Európu nevynímajúc.Podľa Zemana je nutné spojiť sily a postaviť sa proti terorizmu. Český prezident pripomenul, že pod OSN pôsobí 38 protiteroristických organizácií alebo inštitúcií, a takýto stav označil za neprijateľný.povedal Zeman.Česká hlava štátu v tejto súvislosti spomenula, že nie je prijateľné ani prijímať migrantov, pretože s utečeneckou vlnou prichádzajú do Európy aj teroristi. Zeman navyše použil podľa servera Novinky.cz jeden z protiargumentov v debate o migrácii, keď upozornil, že prijímaním migrantov na Západe sa fakticky podporuje odliv mozgov z afrických a ďalších krajín, čím sa len prehlbuje ich zaostávanie a riziko, že budú nestabilné a násilné.