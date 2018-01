Zeman: V roku 1968 sa všetci poondeli od hrôzy

Prezident ČR Miloš Zeman Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 10. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v utorok vo svojom prejave na slávnostnom stretnutí pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československej republiky na Pražskom hrade tvrdo kritizoval ministrov, ktorí v roku 1948 svojou demisiou umožnili komunistický puč, a označil ich za, uviedol český spravodajský server Novinky.cz.Zeman podľa správy tiež kritizoval Alexandra Dubčeka, ktorý podľa neho v roku 1968 patril k tým, ktorí saZeman slová oministroch použil v prejave v pasáži, ktorou pripomínal, ktoré národ zažil.uviedol.dodal Zeman a zožal za svoje slová potlesk vyvolaný slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý sa na slávnosti zúčastnil ako hosť, píšu Novinky.cz.Server dodal, že Zeman tzv. finlandizáciu odporúčal v roku 2014 aj Ukrajine a zožal za to kritiku. Termín označuje komplikovaný vývoj vzťahu povojnového Fínska k Sovietskemu zväzu. V záujme zachovania svojej zvrchovanosti vtedy Fínsko riadilo svoju zahraničnú politiku s ohľadom na stanoviská susednej komunistickej mocnosti. Finlandizácia sa odvtedy chápe ako dobrovoľné uznanie mocenskej sféry vplyvu silného suseda.dodal Zeman s tým, žeV jasnej narážke na Alexandra Dubčeka neskôr dodal, že to týmto ľuďom ani nijako nepomohlo.povedal český prezident a poukázal na zásadu z prvých rokov normalizácie, ktorá podľa neho voľne povedané znela, že "si musím udržať funkciu, pretože inak by tam prišla ešte väčšia sviňa, ako som ja".Táto zásada podľa Zemana demoralizovala spoločnosť a to, čo Čechom a Slovákom dalo opäť nádej, bola novembrová revolúcia.