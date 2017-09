Zeman: Vláda premiéra Sobotku bola vládou premárnených príležitostí

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 29. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman zhodnotil dosluhujúcu vládu premiéra Bohuslava Sobotku ako vládu "premárnených príležitostí". Zeman to povedal vo štvrtkovom televíznom programe TV Barrandov Týden s prezidentem.Sobotkov kabinet nezrealizoval žiadne reformy a vláda, ktorá nerealizuje reformy, je podľa hlavy štátu zlá, informoval český spravodajský server Novinky.cz.povedal Zeman. Dodal, že údržbárska vláda je taká, ktorá odkladá reformy. Kabinet, ktorý spoločnosť iba udržuje a nekoná prospešné reformy, je zlý, dodal.Prezident Zeman hovoril aj o nedávno zosnulých českých hercoch Janovi Třískovi a Květe Fialovej. Zeman na otázku ohľadne možného vyznamenania oboch umelcov povedal, že zaradiť ich na zoznam už nie je možné, ale obaja by si vyznamenanie zaslúžili a on by im ho v prípade obhajoby svojej funkcie dal.