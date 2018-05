Zeman vyjadril solidaritu s Poľskom, vadia mu údajné pokusy o rozvrat

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 10. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman označil svoju návštevu Varšavy i piatkovú cestu do Bielovežského pralesa za vyjadrenie solidarity s Poľskom, pokiaľ ide o suverenitu nad prírodnými zdrojmi. Informoval o tom Český rozhlas, ktorý zároveň pripomenul, že Súdny dvor EÚ (ECJ) v apríli rozhodol, že Poľsko ťažbou dreva v tomto chránenom pralese porušilo zákon EÚ.Zeman je od stredy na trojdňovej návšteve Poľska, pričom v piatok dopoludnia má vycestovať priamo do Bielovežského pralesa, kde navštívi rezerváciu zubrov. So svojim poľským náprotivkom Andrzejom Dudom na štvrtkovom stretnutí preberal rozpočet EÚ, projekt takzvaného Trojmoria aj spoluprácu v rámci V4. Tá má podľa Zemana tvoriť nedeliteľnú jednotku v rámci EÚ.povedal Zeman na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s Dudom. V tejto súvislosti spomenul zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi - napríklad s lesmi, čím odkazoval na spor Poľska s EK o ťažbe v Bielovežskom pralese.Súdny dvor EÚ (ECJ) dal v apríli za pravdu EK v tom, že rozhodnutie poľských úradov o výrube bolo porušením povinností, ktoré má táto krajina na základe dvoch smerníc týkajúcich sa ochrany životného prostredia - smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva. Podľa správy poľských ekológov sa z pralesa vyviezlo na 3000 nákladných áut naplnených najcennejšími stromami staršími ako sto rokov a vlani sa vyťažil štvornásobok ročnej ťažby dreva. Poľská vláda výrub obhajovala potrebou ochrany lesa pred lykožrútom. Podľa jej tvrdení sa rúbali len napadnuté smreky, čo však vyvracali pozorovatelia z medzinárodných organizácií aj Európskej komisie.Zámer Zemanovej cesty do tohto pralesa už kritizovalo aj české environmentálne hnutie DUHA, ktorého aktivista a expert na ochranu lesov Jaromír Bláha uviedol, že Zeman nerozumie ochrane prírody ani pralesom a nemôže zmeniť prírodné zákonitosti či rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Zemanova cesta je podľa Bláhu len "jeho typickým kalením vody" a je celkom zbytočná.