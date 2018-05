Zeman vymenuje Babiša do polovice júna, na rozhodnutie ČSSD nepočká

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 28. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje súčasného premiéra v demisii a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša znova za premiéra, a síce do polovice júna.Zemanovho podľa svojho piatkového vyjadrenia pre Českú televíziu (ČT) nebude čakať na výsledok vnútrostraníckeho referenda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), v ktorom sa rozhoduje o vstupe do koalície s Babišovým hnutím s podporou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM).Zeman chce svojím postupom urýchliť vznik novej vlády. Zároveň to má byť odkaz hlavy štátu sociálnym demokratom, že to s vymenovaním Babiša myslí vážne. Priebeh referenda vraj nasvedčuje tomu, že ČSSD na spoločnú koaličnú vládu s hnutím ANO povie áno, informovala spravodajská televízna stanica ČT24.vyhlásil prezident. Presný termín vymenovania podľa svojich slov zatiaľ nemá stanovený, avšak do niekoľkých dní ho mať bude.Po opätovnom vymenovaní za premiéra bude na Babišovi, aby predstavil prezidentovi mená budúcich ministrov. Hlava štátu mu na to chce dať 14 dní. Hlasovanie o dôvere by v českej Poslaneckej snemovni mohlo prebehnúť koncom júla. Prezident svoju účasť na schôdzi Snemovne nevylúčil.Predseda ČSSD Jan Hamáček vníma slová českého prezidenta skôr ako potvrdenie predchádzajúcich výrokov o opätovnom vymenovaní Babiša za premiéra, než ako nátlak na jeho stranu.