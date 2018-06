Zeman zrejme spálil umelecké dielo v hodnote až dvoch miliónov korún

Prezident Miloš Zeman počas mimoriadneho brífingu, 14. júna 2018 v Prahe. Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky

Praha 15. júna (TASR) - Červené trenírky českej umeleckej skupiny Ztohoven by podľa názoru galeristov a odborníkov na súčasné umenie mohli na trhu zarobiť viac než dva milióny českých korún. Uvádza to vo svojom texte v piatok spravodajský portál iDNES.cz.Prezidentská kancelária ich podľa portálu mohla napríklad uložiť do Nadačného fondu Miloša Zemana, český prezident ich však namiesto toho vo štvrtok obradne spálil počas mimoriadneho brífingu na Pražskom hrade. Jeho úrad bude zrejme čeliť aj trestnému oznámeniu.Trenírky získala prezidentská kancelária zadarmo od Úradu pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových (ÚZSVM), nie za korunu, ako vo svojom štvrtkovom príhovore uviedol prezident.Skutočná hodnota červených trenírok, ktoré skupina Ztohoven vyvesila v roku 2015 namiesto prezidentskej zástavy, sa však ukazuje oveľa vyššia. Podľa galeristov a odborníkov na súčasné umenie by za ňu vo verejnej aukcii zrejme nebol problém utŕžiť niekoľko miliónov korún.povedal pre iDNES.cz Jiří Švestka, výrazná osobnosť berlínskej aj pražskej výtvarnej scény a majiteľ Jiri Švestka Gallery. Sám by vraj rád trenírky vo svojej galérii vystavoval a zvážil by aj ich kúpu.Prezidentská kancelária však nad speňažením trenírok nikdy neuvažovala. A ich vzplanutie na záhrade Pražského hradu stále považuje za najrozumnejšie spôsob, ako s nimi naložiť.