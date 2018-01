Zemana a Drahoša čaká posledná debata, témy určia ČT, voliči i oni

Úradujúci český prezident Miloš Zeman a protikandidát na českého prezidenta Miloš Zeman (vpravo) počas televíznej debaty pred druhým kolom prezidentských volieb 23. januára 2018 v Prahe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. januára (TASR) - Kandidátov na českého prezidenta, Miloša Zemana a Jiřího Drahoša, čaká vo štvrtok večer o 20.00 h v pražskom Rudolfine posledná debata pred druhým kolom volieb, informoval portál spravodajskej televízie ČT24.Finálový duel bude moderovať Světlana Witowská a v priamom prenose ho uvedú české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24. Debata bude rozdelená do troch častí a obaja kandidáti si na ňu môžu priviesť 30 svojich priaznivcov. Témy, o ktorých sa bude diskutovať, zvolia Česká televízia (ČT), voliči i sami kandidáti.Diskusia medzi prezidentskými kandidátmi bude rozdelená do troch častí. Samotné otázky Zeman ani Drahoš nepoznajú, vedia iba o jednotlivých okruhoch.V prvej časti stanovila témy Česká televízia. Druhú časť určia voliči.povedal zástupca šéfredaktora spravodajstva ČT František Lutonský. ČT zároveň oslovila najvyšších ústavných činiteľov, aby formulovali svoje otázky na prezidentských kandidátov.V tretej časti dostanú kandidáti možnosť klásť si otázky navzájom.Výroky oboch kandidátov bude priebežne vyhodnocovať analytický tým ČT24 a moderátorke bude dávať spätnú väzbu.Priestory pražského Rudolfina zvolila Česká televízia pre prezidentskú debatu pre jeho symbolickú blízkosť k Pražskému hradu i pre jeho úlohu v dejinách Česka.Ako vysvetlil Lutonský, v Rudolfine zasadalo v medzivojnovom období Národné zhromaždenie. Za prezidenta tam bol zvolený aj Tomáš Garrigue Masaryk.dodal.Debata sa nebude konať v hlavnej sále, ale vo dvorane Rudolfina. Kandidáti si budú môcť priviesť 30 svojich podporovateľov. Iné publikum ČT podľa Lutonského neplánuje.povedal Lutonský a pripomenul, že pri poslednej debate pripomínalo publikum arénu.Česká televízia ďalej upozornila oboch kandidátov, aby ich podporovatelia prišli vhodne oblečení a nenosili so sebou žiadne transparenty.Zvládnuť publikum pomôžu skúsenosti moderátorky Světlany Witowskej i celková atmosféra Rudolfina, domnieva sa Lutonský.