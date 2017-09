Zemanová: Gabčíkovo Slovensku pomohlo, ale môže ohroziť Žitný ostrov

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) Slovensku pomohlo, ale zároveň môže ohroziť najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe, náš Žitný ostrov. Dôvodom sú kaly, ktorých sú v zdrži VDG tony, obsahujú množstvo ťažkých kovov a sú definované ako nebezpečný odpad. Ak sa to nebude riešiť, môže sa časom stať, že si pitnú vodu budeme musieť vyrábať. Preto by dnes nemala byť priorita iba výroba elektrickej energie na VDG, ale aj údržba VDG a najmä ochrana Žitného ostrova. Upozorňuje na to poslankyňa NRSR za SaS Anna Zemanová, ktorá sa roky zaoberá ochranou životného prostredia.povedala pre TASR. Za pozitíva VDG Zemanová označila vodnú elektráreň, ako aj to, že je to lokalita zaujímavá pre turizmus, šport a rekreáciu.upozorňuje Zemanová.Pripomenula, že VDG sa budovalo nielen kvôli elektrárni, ale aj s cieľom zabezpečiť zdvihnutie podzemných vôd.doplnila Zemanová.V čase projektovania VDG boli podľa jej slov podzemné vody zaklesnuté a tak sa povyše Žitného ostrova robili v 60-tych rokoch minulého storočia skládky, ako napríklad vrakunská skládka z bývalej chemickej továrne. Spustením VDG do dočasnej prevádzky, v ktorej je dodnes, keďže stavba nie je skolaudovaná, sa podzemné vody zdvihli a aktivizovali sa tieto staré skládky.poznamenala.Za obrovský problém označila sedimenty v zdrži VDG.uviedla. Existuje síce manipulačný poriadok hovoriaci o pravidelnom preplachovaní zdrže, ale nerobí sa to podľa Zemanovej dostatočne.upozornila Zemanová.Situácia by sa mala podľa nej riešiť. Svoju predstavu už podľa poslankyne predložila Vodohospodárska výstavba.zdôraznila Zemanová. Množstvo kalov na dne zdrže VDG podľa jej slov obmedzuje aj presakovanie vody do podzemia.doplnila.Podľa Zemanovej je otázne, čo bude s kalom zo zdrže VDG. Riešenie vidí v riadnej údržbe zdrže.uviedla Zemanová. Pokiaľ ide o ochranu kvality podzemnej vody, mala by sa podľa nej urobiť hydraulická ochrana na začiatku Žitného ostrova.povedala a upozornila, že ak sa táto oblasť zanesie,V súvislosti s údržbou zdrže VDG tiež upozornila, že Slovenský vodohospodársky podnik na to nemá dosť peňazí. Práve on sa totiž o to má starať. Zisk z výroby elektriny však dostáva iná firma Vodohospodárska výstavba, ktorá údržbu zdrže nemá v gescii.uzavrela.