Žena, čo NEPRODUKUJE ODPAD,radí: Stačí dodržiavať päť princípov

Bratislava 5. mája (TASR) - Život bez odpadu je úplným opakom toho, čo si ľudia myslia. Tvrdí to Bea Johnson, ktorej štvorčlenná rodina za rok vyprodukuje odpad, ktorý sa zmestí do jedného zaváraninového pohára.hovorí Johnson, ktorá na Slovensko prišla prednášať na sobotňajšiu konferenciu Slovakia going zero waste.Johnson spomína, že začiatky života bez odpadu neboli ľahkésmeje sa Johnson.Hlavná tvár celosvetového zero waste hnutia a autorka knihy a blogu Domácnosť bez odpadu hovorí, že pre zníženie množstva odpadu sa stačí riadiť piatimi princípmi v presnom poradí. V angličtine všetky začínajú na písmeno R. Prvým je odmietnuť (refuse) zbytočnosti.hovorí Johnson, ktorá odmieta plastové tašky, slamky, propagačné predmety aj jedlá v lietadle.Druhým princípom je redukovať (reduce).dodala Johnson. Takto sa zbavila 80 percent vecí, ktoré vlastnila. Dnes má len 15 kusov oblečenia, z ktorého však dokáže vytvoriť 50 rôznych outfitov. Každý člen jej rodiny dokáže zbaliť všetko svoje oblečenie do príručnej batožiny. Počas dovoleniek preto môžu svoj dom prenajímať a mať ďalší príjem.Tretím princípom je opätovne používať (reuse).myslí si Johnson. Opätovné používanie znamená tiež nakupovanie z druhej ruky.Ďalším pravidlom života bez odpadu je recyklovať (recycle).upozorňuje Johnson. Zvyšný odpad jej rodina podľa piateho princípu kompostuje (rot)hovorí.dodala Johnson.