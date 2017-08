Žena v noci narazila autom do stromu, namerali jej 2,21 promile

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, pri ktorej 40-ročná žena dnes v noci narazila s autom do stromu. Vodičke namerali dychovou skúškou 2,21 promile alkoholu. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.K nehode došlo v noci v smere od Malaciek do Pezinka.opísal policajný hovorca.Vodičke namerali pri dychovej skúške hodnota 1,06 mg/l alkoholu, čo predstavuje hodnotu 2,21 promile.doplnil Szeiff s tým, že vodička sa ľahko zranila a previezli ju do nemocnice. Na vozidle vznikla škoda približne 4000 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.